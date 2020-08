Baby Bump

Chrissy Teigen et John Legend attendent leur 3e enfant

Et de trois pour la mannequin et le chanteur! Chrissy Teigen a confirmé sur Twitter ce qu’elle teasait dans le clip de son mari: elle est enceinte.

Dans le clip «Wild», on peut voir Chrissy Teigen mettre les mains sur son ventre, révélant un baby bump naissant.

Chrissy Teigen et John Legend attendent leur troisième enfant.

Une bonne nouvelle que le chanteur avait voulu inclure dans le clip de sa nouvelle chanson, «Wild». À la fin de cette vidéo, on peut voir les époux dans une voiture décapotable, puis courant sur la plage, avant que Chrissy Teigen ne mette les mains sur son ventre, révélant un baby bump naissant.

Pas une fiction

Depuis, la maman de Luna et Miles a confirmé qu’il ne s’agissait pas d’une fiction pour le clip de son mari. Elle a publié une vidéo d’elle devant sa glace, chez elle, vêtue d’un legging et d’un blazer. Posant une main sur son ventre rond, elle déclare: «Regardez cette silhouette de troisième bébé».



Chrissy Teigen et John Legend se sont mariés en 2013 et ont deux enfants, Luna qui a 4 ans, et Miles, 2 ans.