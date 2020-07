il y a 1h

FOOTBALL

Christian Binggeli: «C’est un constat d’échec mais j’assume»

Le président de NE Xamax revient sur ce dernier match où il a versé des larmes sur le banc. L’homme ne fuit pas ses responsabilités et réponds aux critiques.

par Christian Maillard

Aussitôt le match terminé, le président a été envahi par un trop plein d’émotions. KEYSTONE

Aussitôt le coup de sifflet final, Christian Binggeli est resté longtemps prostré sur l’un des deux bancs des remplaçants du Servette FC, après la large défaite (4-1) de sa formation au stade de Genève. Le président de NE Xamax était en larmes, conscient que cette fois-ci il n’y aurait pas de nouveau miracle, qu’à la Praille ses «rouge et noir» n’avait pas seulement perdu un nouveau match. Après une nuit de sommeil, l’homme qui avait redonné de la vie au club de la Maladière a longtemps hésité à prendre son téléphone, avant de finalement répondre…

Christian Binggeli, on a vous a vu très ému dimanche à la fin du match sur le banc à côté de vos joueurs. Qu’est-ce qui prédominait: une immense déception, de la colère ou de la frustration? C’était un sentiment d’échec quand même, il faut le reconnaître. Et beaucoup de souvenirs parce que il y a deux ans on avait fêté notre ascension en Super League sur ce même stade. Et puis toutes ces semaines difficiles, c’était un peu un trop plein d’émotions qu’il y a eu. La prestation de mes joueurs m’ont également fait du mal.

Vous parlez d’un sentiment d’échec, mais vous n’êtes pas le seul coupable, non? Un sentiment d’échec, oui, parce qu’il y a aussi eu la venue de M. Collet. On a essayé beaucoup de choses pour se renforcer. Tout n’est pas facile, on est quand même un des plus petits budgets de la ligue. Il y a aussi eu ce Covid-19, énormément de choses qui ont fait que cette année il n’y a pas grand chose qui a joué en notre faveur…

Avec le recul, nourrissez-vous des regrets par rapport à votre politique de Xamax 2.0 que vous aviez mise en place en début de saison? Non, aucun regret. Car quand nous avions fait ce match de barrage contre Aarau, avec mon fils on s’était dit qu’il fallait trouver quelque chose pour éviter d’user nos joueurs. On avait beaucoup trop sollicité ceux qui étaient venus pour nous aider à remonter, il nous fallait du sang neuf, des jeunes. C’est la raison pour laquelle nous avions opté avec la commission sportive pour un entraîneur formateur. Si on ne l’avait pas fait, on nous aurait reproché de ne pas vouloir rajeunir NE Xamax.

Et finalement, rajeunir votre équipe n’a pas eu l’effet escompté… On a tenté quelque chose et on a vu que ce n’était pas toujours l’entraîneur le fautif. On a aussi constaté qu’il y avait énormément de déchet défensivement et qu’on avait pas beaucoup marqué non plus. Il nous a également manqué des spectateurs pour mettre de l’ambiance à la fin. Il y a eu plein de choses mais j’assume la responsabilité, tout le monde doit assumer, sachant que c’est aussi dans les échecs qu’on grandit.

Vous avez été beaucoup critiqué sur les réseaux sociaux. Qu’est-ce que cela vous inspire? Oui mais vous savez, on m’avait aussi critiqué après le premier match contre Aarau et le dimanche d’après on venait m’embrasser. Je crois qu’il faut faire la part des choses. Alors oui, les critiques sur Facebook me font mal, car elles sont gratuites. Les gens ne savent pas tout ce qu’il peut y avoir dans une année de football. Pourquoi on ne licencie pas plus rapidement une entraîneur, par exemple. Il y a des histoires d’hommes, des histoires financières, énormément de choses que les gens ne savent pas. Quand on est derrière un clavier, c’est tellement facile d’écrire.

Il y a un an à Aarau, le président Christian Binggeli avait été fêté comme un héros après avoir été critiqué… KEYSTONE

Ressentez-vous un sentiment d’injustice? Ce que je sais c’est que moi j’ai bossé pendant huit ans comme un fou pour NE Xamax. Je n’ai ni compté mes heures ni mes déplacements. On a essayé de ramener, avec une équipe de copains, ce club en Super League. Nous n’avions peut-être pas le niveau nécessaire pour jouer dans cette élite et peut être que nous sommes plus pour jouer le haut de tableau en Challenge League…

Quelle est votre réflexion aujourd’hui: l’envie de reconstruire sur le moyen terme ou remonter le plus vite possible? Non, je crois que ce serait une grosse bêtise de dire qu’on remonte. On remettrait une pression et des attentes à tout le monde. Essayons surtout de se donner une fois un petit peu de temps, chose qui m’a beaucoup manqué pour reconstruire. Nous devons repartir avec des bases, on ne les a pas. Il nous manque un peu de la relève de qualité. On a des joueurs qui ont tiré sur la corde comme Laurent Walthert, Raphaël Nuzzolo ou Igor Djuric qui ont beaucoup trop joué. Cela dit, il ne faudra surtout pas sous-estimer la Challenge League et croire que tout sera facile. A nous de rester humble et continuer de travailler. On va faire la maximum pour faire quelque chose de bien, mais il nous faudra un petit peu de temps.

