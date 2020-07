Chute vertigineuse en vue pour le tourisme italien

Coronavirus

Le pays s'attend à 56 millions de nuitées en moins, peut-être la pire baisse de l'histoire de l'Italie.

Le secteur du tourisme en Italie s'attend cet été à une chute vertigineuse et à ses plus mauvais chiffres depuis 1998, avec 56 millions de nuitées en moins et une baisse de 3,2 milliards d'euros ( 3,4 milliards de francs) du chiffre d'affaires. Sur ces 3,2 milliards en moins pour les trois mois estivaux, 48% touchera le secteur hôtelier, selon une enquête du Centre d'études touristiques (CTS) de Florence (Toscane), réalisée en interrogeant plus de 2100 entrepreneurs du secteur.