Six Tchétchènes arrêtés suite aux émeutes de Dijon

Tensions

Les personnes interpellées sont soupçonnées d'avoir participé aux expéditions punitives du week-end dernier dans la ville.

Six gardes à vue ont débuté ce jeudi matin, a indiqué dans un communiqué Eric Mathais, procureur de la République à Dijon, ajoutant sans précisions géographiques que des perquisitions ont été réalisées «dans plusieurs villes». «Elles sont destinées à vérifier les premiers éléments de l'enquête», ouverte notamment pour tentative de meurtre en bande organisée, association de malfaiteurs et participation à un groupement armé, selon M. Mathais.

De source proche de l'enquête, on précise que les interpellations ont été menées tôt jeudi matin par le RAID (Recherche, assistance, intervention, dissuasion) et la BRI (Brigade de recherche et d'intervention) à Dijon, Dole, Troyes, Saint-Etienne et Saverne, près de Strasbourg. Une opération de police a également eu lieu à Besançon mais elle n'a mené à aucune arrestation.