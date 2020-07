Clap de fin pour la centrale nucléaire de Fessenheim

France

La fameuse centrale nucléaire française, aux portes de Bâle, va définitivement arrêter de fonctionner dans la nuit de lundi à mardi. Beaucoup, dans la région, redoutent un fort impact économique.

Mise en service en 1977, la doyenne des centrales françaises profite également aux pays voisins: l'Allemagne qui en détient 17,5% et la Suisse (15%).

Longuement débattue, sa fermeture était réclamée par des associations des trois pays et des députés européens écologistes qui critiquaient la vétusté de la centrale, notamment après plusieurs incidents mineurs dans les années 1990 et 2000.

La contestation s'intensifie en mars 2011 après la catastrophe de Fukushima au Japon. Les cantons de Bâle-Ville, Bâle-Campagne et du Jura, le Land allemand du Bade-Wurtemberg, la région Franche-Comté et la ville de Strasbourg demandent l'arrêt des réacteurs. Celui-ci est acté en avril 2017.

Incertitude sur l'avenir

Mais après l'arrêt du premier réacteur en février, les projets d'alternatives économiques à la centrale étaient encore au stade des discussions. Cinq mois plus tard, «on est exactement dans la même situation», se désespère le maire de cette commune de 2500 âmes, Claude Brender, qui parle «d'incertitude totale» sur nombre de sujets.

Les élus locaux pestent à tout va contre «l'indifférence de l'Etat», malgré un «projet d'avenir» signé début 2019 avec l'ambition de faire de cette zone un modèle de reconversion industrielle et énergétique.

Départs

Autrefois zone agricole pauvre, le village de Fessenheim et ses alentours ont vu arriver avec la centrale nucléaire des dizaines de familles dotées de bons revenus, mais aussi des millions d'euros de retombées fiscales. La commune a pu ainsi développer services et infrastructures et voir s'installer un nombre de commerces particulièrement important pour sa taille.