Claude a failli tourner avec Rocco Siffredi

Le candidat de «Koh-Lanta» a révélé dans le «Jarry Show» que la star du X lui avait proposé de participer à un film porno quand il était jeune.

Tout le monde adore Claude Dartois. La figure de «Koh-Lanta» sait tout faire. Et peut-être même encore plus que ce qu’on pouvait imaginer. Il y a longtemps, une star du X a en effet cru voir un gros potentiel chez lui…

Chauffeur de maître de profession, Claude a fait des petits boulots dans sa jeunesse. Il a notamment travaillé en tant que serveur dans une pizzeria du XVIe arrondissement de Paris. Un établissement qu’a plusieurs fois fréquenté un certain Rocco Siffredi. Et ce dernier lui a fait une proposition qui aurait pu amener Claude à réaliser d’autres exploits que l’épreuve des poteaux.

«Trop jeune et intimidé»

«On m’avait proposé à l’époque! Il y avait Rocco Siffredi qui venait souvent manger dans une pizzeria qui s’appelait La Cosa Nostra dans le XVIe. Je le servais et, un jour, il était accompagné de gens de la production de son prochain film. Et ils m’ont demandé si ça me disait de participer au film. J’étais jeune et j’ai dit non. J’aurais pu mais j’étais trop jeune et intimidé», a-t-il raconté.