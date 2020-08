Royaume-Uni

Colère des vacanciers en France contraints à une quatorzaine

Plusieurs touristes britanniques écourtent leurs vacances en France pour rentrer au Royaume-Uni, après la décision de Londres d’imposer une quarantaine aux voyageurs en provenance de l’Hexagone.

La décision britannique, justifiée par une recrudescence de l'épidémie en France, s'applique dès samedi à 4H00, laissant une trentaine d'heures aux voyageurs pour revoir leurs plans et arracher les derniers billets de train, d'avion ou de ferry disponibles.

«On rentre à la maison pour éviter (la quatorzaine) parce que ma femme travaille et que je dois m'occuper de ma petite fille», a-t-il confié à l'AFP vendredi matin à Calais.

«On rentre à la maison»

La quarantaine sera aussi obligatoire pour les voyageurs en provenance des Pays-Bas, de Monaco et de Malte. Dès fin juillet, la mesure avait été réintroduite sans mise en garde pour les passagers en provenance d'Espagne, destination touristique préférée des Britanniques.

«Nous avons fait tellement d'efforts dans ce pays pour abaisser les niveaux (de transmission du Covid-19), la dernière chose que nous voulons c'est que des gens reviennent et ramènent le virus», a plaidé le ministre des Transports Grant Shapps sur la BBC.

Le Royaume-Uni, pays d'Europe le plus touché par le virus, déplore à ce jour plus de 41’000 décès et son Premier ministre Boris Johnson a été vertement critiqué pour sa gestion de la crise sanitaire.