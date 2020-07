Colis suspect à Fribourg: c’était une fausse alerte

Police

Les forces de l’ordre étaient déployées et restreignaient l’accès à la gare de Fribourg.

Une opération de la police cantonale était en cours en fin de matinée à la gare de Fribourg. Selon une porte-parole, un colis suspect y avait été signalé et le secteur était bouclé.

L’accès à la gare était fortement restreint et le trafic perturbé. Mais la police cantonale indique désormais sur Twitter que l'intervention est terminée et évoque une fausse alerte. Il est précisé qu «une communication plus détaillées suivra».