Collet: «Je ne dis rien, pour ne pas le regretter»

On a depuis le début critiqué CC, il avait une longueur d'avance sur les dirigeants du football suisse et sur la plupart des responsables des clubs. Egalement pour le chômage des joueurs lors du confinement, il avait anticipé et de manière correcte. CC est entrepreneur et dans sa vie professionnelle il est souvent obligé d'anticiper les évènements et non les subir comme le font actuellement nos dirigeants du football suisse.

Sneb 15.07.2020 à 13:19

Pathetique... Alors qu'une solution simple et opportune s'est presentee avec la possibilite de ne laiser personne ou presque en passant a 12 la saison prochaine. Cela va se terminer au tribunal tout ca et pendant des mois... Des clubs relegues qui pourront legitimenent se plaindre d'avoir ete leses; des joueurs malades qui pourront se plaindre d'avoir ete contamines dans le cadre de leur profession et reclamer des compensations... Et on espere que ce ne sera pas pire. Que dans les 12 cas deja confirmes il n'y ai pas 1 personne qui fasse une forte reaction et se retrouve aux soins intensif ou pire. L'entetement n'est pas une solution aux problemes. La on ne voit que ca, au detriment de tout bon sens... on veut juste continuer. Me demande jusqu'ou on irait pour finir le championnat. Jouer a 7 contre 7 peut etre. Aligner 2 matchs sur une journee, un le matin et un le soir! Ridicule