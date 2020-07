TRANSPORTS

Collision ferroviaire près de Prague: un mort, des dizaines de blessés

Un train de passagers a heurté un train de marchandises à l'arrêt. Le conducteur, qui a perdu la vie, semble avoir ignoré un feu rouge.

Un conducteur de train a été tué et des dizaines de passagers blessés mardi soir lorsqu'un train de passagers a heurté un train de marchandises à l'arrêt près de Prague, vraisemblablement après avoir ignoré un feu rouge, ont annoncé le ministre tchèque des Transports et les services de secours.

Selon les services de secours, il s'agit du conducteur du train de passagers lequel avait plus d'une d'une centaine de personnes à bord. «Il a été retrouvé sans vie dans sa cabine détruite», explique leur site internet.

L'accident est survenu peu après 19H30 GMT mardi, près de la ville de Cesky Brod située à une trentaine de kiomètres à l'est de Prague sur une liaison ferroviaire très utilisée entre Prague et l'Est du pays.