il y a 19min

Hockey sur glace

Columbus crée la surprise

Les Blue Jackets ont battu le Tampa Bay Lightning et a égalisé dans la série. Aucun Suisse n’a griffé la glace en NHL la nuit dernière.

Riley Nash et Alexander Wennberg jbilent: Columbus est revenu dans la série. Keystone

Columbus a créé la surprise en égalisant (1-1) contre Tampa Bay, tête de série No 2 à l'Est, dans leur duel du 1er tour des play-off de NHL, jeudi à Toronto. Les Blue Jackets se sont imposés 3-1.

Dans l'autre match de la conférence, Boston (No 4) a été battu 3-2 par Carolina (No 5) sur un but du Canadien Dougie Hamilton dans le dernier tiers-temps. Voilà les Bruins, qui présentaient pourtant le meilleur bilan de la saison régulière, à égalité avec les Hurricanes.

A l'Ouest, Las Vegas (No 1) a également ajouté un deuxième succès d'affilée contre Chicago (No 8) en s'imposant après prolongation (4-3), grâce à un but de Reilly Smith à 7’13’’ du terme, faisant plier le gardien Caurey Crawford, auteur de pas moins de 35 arrêts. En vain...

Enfin, Dallas (No 3) a égalisé à un succès partout, après s'être ressaisi (5-4) contre Calgary (No 6). Mais que ce fut dur! Menant 4-2 au début du dernier tiers-temps, les Stars se sont laissés remonter, avant que le Canadien Jamie Oleksiak ne marque le but de la victoire à 40 secondes du terme.

Les résultats NHL. Pré-play-off (au meilleur des cinq matches) Conférence Est (Toronto): Columbus – Tampa Bay 3-1 Situation dans la série: 1-1 Carolina – Boston 3-2 Situation dans la série: 1-1 Conférence Ouest (Edmonton): Las Vegas – Chicago 4-3 ap Situation dans la série: 2-0 Dallas – Calgary 5-4 Situation dans la série: 1-1