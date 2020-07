Suisse

Comco: pas de nouvel accord avec Swatch

Fin 2013, le gendarme de la concurrence avait conclu un accord à l’amiable avec Swatch pour que sa filiale ETA livre à ses clients des quantités définies de mouvements mécaniques, accord valable jusqu’à fin 2019.

ETA, filiale de Swatch, pourra à l’avenir décider librement à quelles manufactures elle livrera – ou non – ses composants. La décision rendue mercredi par la Commission de la concurrence (Comco) ne va pas imposer de nouvelle obligation ou restriction de livraison au groupe biennois et devrait mettre fin à un long feuilleton commencé il y a plus de dix ans.