Comment Pékin lutte contre le rebond du coronavirus

Chine

Vols annulés, écoles fermées: la capitale chinoise s'efforce depuis cinq jours de ralentir un retour croissant du nombre de cas de coronavirus.

Origine inconnue

Au plus fort de l'épidémie en début d'année, Pékin avait des allures de forteresse retranchée derrière une Grande muraille sanitaire. Toutes les personnes arrivant de l'extérieur étaient systématiquement placées en quarantaine à leur arrivée. Résultat, le Covid-19 n'a contaminé dans la ville que 597 personnes et fait neuf morts, à en croire les chiffres officiels.

Quel plan de bataille?

Les irréductibles candidats au voyage doivent fournir un certificat attestant d'un test négatif du Covid-19 réalisé lors des sept derniers jours. Et de nombreuses villes et provinces imposent désormais une quarantaine aux voyageurs en provenance de Pékin.

Mercredi, les deux aéroports de la capitale ont annulé plus d'un millier de vols et les transports publics ont été réduits à 75% de leur capacité.

Une longueur d'avance

La capitale doit «toujours avoir une longueur d'avance sur l'épidémie et prendre les mesures les plus strictes, décisives et déterminées», a-t-il relevé. La fermeture des écoles pourrait durer jusqu'à l'automne, a envisagé lundi un haut fonctionnaire. Et dans cette éventualité, les établissements scolaires ont été invités à prévoir assez de cours en ligne.