Hockey sur glace

Commentaire: Aux Vernets, il était «JR» et «Bobby»

Lors de ses 19 ans de fonctions à GE Servette, Christopher Wilfred McSorley a écrit ses propres épisodes de «Dallas».

Dix-neuf ans. Christopher Wilfred McSorley (58 ans) a écoulé le tiers de sa vie avec un képi de chef dans l’environnement d’un GE Servette qu’il n’a cessé de bâtir et rebâtir en fonction de l’évolution du jeu, de trouvailles, de paris, d’alliances, de ruptures et de flair.

Un féru de travail roublard

Mais, même s’il n’est pas parvenu à soulever le trophée de champion de Suisse dont il avait pu humer le nectar à distance raisonnable à deux reprises, Christopher Wilfred McSorley est l’homme qui a fait de GE Servette une organisation gagnante et respectée sur la carte du hockey suisse (les deux expéditions victorieuses à la populaire Coupe Spengler y ont contribué) ainsi qu’une adresse intéressante pour des joueurs de référence. La progression et la professionnalisation d’un club qui avait entamé son ère par deux revers contre Olten et Sierre en LNB en 2001 porte sa marque. Et ses griffes.