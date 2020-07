03.07.2020 à 13:34

Commentaire: Contini ne mérite pas un tel acharnement

Football

L'entraîneur du Lausanne-Sport est pointé du doigt comme principal responsable de la reprise ratée de son équipe. C'est injuste.

par Sport-Center

Giorgio Contini est à nouveau la cible des critiques. Keystone

Giorgio Contini s'est présenté en zone mixte le regard dans les chaussettes. Son petit rictus qui semble pourtant ne jamais le quitter et qui a tendance à en agacer certains, mardi soir, avait déserté son visage pour mieux faire place à une moue de circonstances. Celle d'un quatrième match sans victoire (cinq en prenant en compte le quart de finale de Coupe de Suisse). Celle, aussi, d'un entraîneur et d'une équipe à nouveau plongés en plein doute. Celle, surtout, d'un retour dans le passé de quelques mois, lorsque le Lausanne-Sport n'arrivait à rien et que son coach était vilipendé sur la place publique après chaque journée de championnat.

Le 0-0 concédé contre Stade-Lausanne ne constituait ni la pire prestation du LS depuis la reprise, ni la performance rassurante attendue. Quoi qu'il en soit, Giorgio Contini a alors pris une dizaine de minutes pour s'exprimer avec beaucoup d’honnêteté devant la presse. À demi-mot parfois, mais sans la langue de bois dont beaucoup se serviraient en pareilles circonstances, le Zurichois a admis les failles qui ressortent aujourd'hui de son système, s'est exprimé sur le poids des absences, le manque de profondeur de son effectif. Il s'est agacé, aussi, lorsqu'un journaliste lui a présenté le constat que son équipe manquait de la spontanéité qui la caractérisait. «C'est faux! Cette passe supplémentaire que vous nous reprochez de faire, on l'a toujours effectuée. Sauf qu'avant, il y avait un but au bout de l'action parce que tout nous réussissait, et plus maintenant. Mais on joue le même football.»

Les mêmes choix, passés de bons à mauvais

Vu que seul le résultat final semble compter, des explications, Giorgio Contini peut bien en donner. Pour beaucoup, il est déjà (ou plutôt de nouveau) l'homme à abattre. Celui qui n'arrive pas à faire gagner son équipe et dont tous les choix sont soudainement devenus mauvais, quand bien même ils sont les mêmes qu'il y a six mois, lorsque les Bleu et Blanc marchaient sur la Challenge League.

Le meilleur exemple provient assurément de la gestion de son effectif. On l'a dit et répété, les Lausannois avaient bâti leur matelas de quinze points d'avance au moment de l'interruption du championnat grâce à son intouchable onze de base. Les mêmes hommes chaque week-end sur le terrain. Preuve que le technicien n'est pas hermétique à tout changement, la hiérarchie a été bouleversée trois fois depuis le début de la saison. Lorsqu'Elton Monteiro a logiquement repris sa place en charnière centrale au déficit d'Igor Nganga; au moment où le LS s'est attaché les services de Christian Schneuwly, qui a bouté sur le banc Cameron Puertas; et quand Dan Ndoye est arrivé suffisamment à maturité pour remplacer Maxime Dominguez sur l'aile droite.

Confiance absolue

C'est la méthode Contini. Lorsqu'il témoigne sa confiance en un joueur, il le fait à 100%. L'élu peut se tromper, passer à côté de son match, il sait qu'il ne devra pas couper les citrons pendant un mois pour se faire pardonner et que sa place sur le terrain le week-end suivant est quasiment assurée. Cette ligne de conduite possède ses avantages, ses inconvénients, mais elle a le mérite d'être claire. Avec elle, les Vaudois s'étaient taillés une autoroute en direction de la Super League. Et bien sûr, à cette époque, personne ne venait reprocher à Giorgio Contini l'utilisation exclusive des mêmes éléments.

Le problème, c'est que le concept fonctionne nettement moins bien lorsque les matches se succèdent tous les trois jours. À cause de la fatigue, des blessures et de la dépendance de ces onze joueurs entre eux. Mais blâmer l'entraîneur parce que son équipe tourne désormais au ralenti, c'est l'accuser de ne pas avoir prédit qu'une pandémie mondiale allait nous tomber dessus ce printemps. Excusez, mais nous non plus, on ne l'avait pas vue venir.

Un cadeau empoisonné

Au passage, on rappellera également qu'il a été imposé au leader de Challenge League de devoir avancer son quart de finale de Coupe contre Bâle de début août à mi-juin. Et ce dix jours seulement avant la rencontre. Les Lausannois ne se sont moqués de personne, ils ont joué le coup à fond ou presque pour finir par ressortir du terrain battus et décimés (blessures de Noah Loosli et Dan Ndoye). Pas franchement l'entame rêvée pour préparer un sprint final de treize matches de championnat. Merci pour le cadeau.

Ceci étant dit, pour mener sa mission à bien, le LS doit désormais s'appuyer sur quinze, dix-huit voire vingt joueurs différents. Ce qui n'était absolument pas prévu dans le plan initial du club. Il convient donc de se rendre compte d'une chose: non, le Lausanne-Sport ne compte pas dans ses rangs vingt éléments format Super League.

Approximativement la moitié, à vrai dire. Les Vaudois possèdent le meilleur onze de la catégorie, mais certainement pas le contingent le plus étoffé et homogène. Est-ce une erreur? Peut-être.

Reste que Giorgio Contini a hérité de cet effectif, il ne l'a pas choisi. Pas plus qu'il mérite l’acharnement dont il est la cible.