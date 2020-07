Commentaire: et si INEOS s'était tiré une balle dans le pied?

Football

Au LS, le timing prétentieux des licenciements du duo Thurre-Iglesias ont, semble-t-il, déstabilisé l'équipe.

Le 4 juin, Lausanne-Sport se préparait à reprendre sa marche triomphale en tête de la Challenge League (+ 15 points), il pouvait encore s'imaginer soulever la Coupe de Suisse et… licenciait son directeur sportif Pablo Iglesias. C'était il y a pile un mois et peu de voix s'étaient alors élevées pour souligner un double contresens: depuis quand vire-t-on un patron technique qui gagne (1.) en pleine saison (2.)? Mais après tout, le LS ressemblait à une locomotive pimpante lancée vers la gloire, INEOS implémentait - vive la langue du management - ses méthodes globales et, hormis quelques réserves sur une éventuelle perte d'identité, tout allait dans le sens de l'histoire.

Enfin, c'est ce que tout le monde pensait. À tort. Car pile un mois plus tard, le football est venu rappeler à INEOS que le sport n'est pas un business comme les autres. En quinze jours et cinq matches, le LS a en effet réussi à égarer les deux tiers de son avance. GC lui souffle dans la nuque (+ 5 points) et, plus inquiétant, le joyeux contenu de son élimination glorieuse en Coupe contre Bâle a laissé place à des prestations engourdies par la peur.