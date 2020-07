Hockey sur glace

Commentaire: Il est l’heure de devenir raisonnable

La Ligue suisse de hockey semble ne pas vouloir retarder le début de saison et laisse tout le monde dans le flou. Cette incertitude doit cesser.

Le temps ne joue pas en faveur du hockey sur glace. Dans une semaine, les deux premières rencontres amicales auront lieu à Kloten et Huttwil, avant que Lausanne et La Chaux-de-Fonds ne s’affrontent le lendemain à Villars-sur-Ollon. Le problème: on sera alors à cinq semaines du début de saison sans avoir la moindre idée de sa tenue ou non. Pis, le Conseil fédéral n’est pas censé statuer avant le 12 août. Bref, on va au-devant d’une situation ubuesque où la préparation battra son plein et les instances dirigeantes n’auront d’autre choix que de subir les décisions venant de plus haut.