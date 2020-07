Concurrence: Apple à nouveau dans le viseur de l'UE

Plaintes

La firme de Cupertino est accusée d'abus de position dominante. La Commission européenne a annoncé mardi avoir ouvert plusieurs enquêtes.

Les services Apple Music et Apple Pay notamment posent problème, selon l'UE.

«Contrôleurs d'accès»

Apple, mais aussi Amazon, Google et Facebook sont en effet accusés par nombre de leurs petits concurrents d'être des «gatekeeper» ou «contrôleurs d'accès» qui, du fait de leur hégémonie, les empêchent de se développer, voire de survivre.

La première enquête lancée mardi fait suite à une plainte du suédois Spotify, qui accuse Apple d'abuser de sa position dominante sur le marché de la musique en ligne. Spotify reproche notamment à la firme américaine, propriétaire à la fois du système d'exploitation iOS et de l'App Store, d'imposer un droit de 30% aux services de musique en ligne qui vendent leur abonnement via sa boutique, enchérissant d'autant son coût pour les utilisateurs.

Dans le cadre de cette première investigation, Bruxelles mentionne également la plainte d'un distributeur de livres électroniques/livres audio, mécontent des règles des applications de l'App Store. L'exécutif européen ne nomme toutefois pas cette entreprise, qui selon le quotidien britannique Financial Times serait Kobo, filiale de livres électroniques du japonais Rakuten.

«Les applications mobiles ont fondamentalement changé la façon dont nous accédons au contenu. C'est Apple qui fixe les règles applicables à la distribution des applications aux utilisateurs d'iPhones et d'iPads», constate la vice-présidente exécutive de la Commission européenne, chargée de la concurrence, Margrethe Vestager.

Or, avertit-elle dans un communiqué, «il faut veiller à ce que les règles d'Apple (en tant que gatekeeper) ne faussent pas la concurrence sur les marchés où cette entreprise est en concurrence avec d'autres développeurs d'applications, par exemple avec son service de diffusion de musique en continu Apple Music ou avec Apple Books».

«Prioritaire»

L'ouverture d'une enquête par la Commission ne préjuge en rien de son issue et elle n'est assortie d'aucune date butoir pour rendre un résultat. Cependant, dans son communiqué, l'exécutif européen, souvent critiqué pour sa lenteur, insiste sur le caractère «prioritaire» de cette investigation.

«Aujourd'hui est un grand jour», s'est félicité Spotify, affirmant que «le comportement anticoncurrentiel d'Apple a intentionnellement désavantagé ses rivaux, créé une distorsion de la concurrence et privé les consommateurs d'un choix significatif pendant trop longtemps». «Nous saluons la décision de la Commission européenne d'enquêter officiellement sur Apple, et nous espérons qu'elle agira de toute urgence pour garantir une concurrence loyale», a-t-il ajouté.

Apple Pay pose problème

La seconde enquête ouverte mardi par l'exécutif européen porte sur les modalités, conditions et autres mesures imposées par Apple pour l'intégration de son service de paiement Apple Pay dans les applications commerciales et les sites web commerciaux sur les iPhones et les iPads.