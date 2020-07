Condamné en Belgique, un prêtre abuseur purgera sa peine en Suisse

Valais

C'est la cour d'appel de Bruxelles qui avait reconnu en décembre 2017 ce prêtre valaisan coupable d'abus sexuels sur un garçon de moins de 16 ans qu'il surveillait à l'internat de la Fraternité Saint-Pie X à Bruxelles, entre 2010 et 2011. La victime et ses parents s'étaient constitués partie civile au procès. La justice belge l'avait condamné à cinq ans de prison avec sursis pour ce qui excède trois ans.

Demande de transfèrement

Mais cette procédure, qui doit être approuvée par les deux Etats, «nécessite souvent de longs échanges d'informations. Elle peut donc durer un certain temps, souvent plus de six mois». Les deux Etats «conviennent des modalités de son exécution (date et lieu du transfèrement)», détaille encore le site internet. Mais côté suisse, les autorités le répètent: elles n'étaient pas au courant.