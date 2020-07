Cisjordanie occupée

Confusion sur le sort des Palestiniens favorables à l’annexion

L’Autorité palestinienne dément avoir arrêté des Palestiniens qui ont exprimé, dans un reportage, leur adhésion au projet israélien d’annexer une partie de Cisjordanie occupée.

Dans un reportage diffusé début juin par la chaîne 13, des Palestiniens de Cisjordanie ont émis l'espoir de devenir Israéliens en cas d'annexion de leurs terres par l'Etat hébreu dans le cadre d'un plan de l'administration américaine, une position contraire à celle de l'Autorité palestinienne et à la majorité des Palestiniens, selon des sondages.

«Je veux une carte d'identité israélienne!» lance un Palestinien, quand un autre affirme ne pas voir «les Israéliens comme des ennemis, c'est leur gouvernement qui est un ennemi» et qu'un autre dit «choisir Israël" et déclare ne pas avoir peur de s'exprimer publiquement.

D'après le journaliste israélien qui a réalisé le reportage, Tzvi Yehezkeli, au moins six personnes qui se sont exprimées en faveur de l'annexion ont été arrêtées par l'Autorité palestinienne après la diffusion du sujet.

Contacté par l'AFP, un parent d'une des personnes arrêtées a raconté qu'elle avait été détenue plusieurs semaines par la police palestinienne et devrait comparaître devant un tribunal prochainement. Motif selon elle: avoir parlé à un média israélien et critiqué l'Autorité palestinienne.

Le parent lui-même dit être en faveur de l'annexion et malgré «la peur» d'être arrêté, affirme garder l'espoir «qu'Israël nous donne la nationalité».

Plus d'espoir

Ces déclarations tranchent avec celles qui s'expriment dans les nombreuses manifestations palestiniennes contre le plan américain pour le Proche-Orient, qui propose l'annexion par Israël de ses colonies et de la vallée du Jourdain en Cisjordanie, un territoire palestinien occupé depuis 1967 par l'Etat hébreu.

Selon une récente enquête d'opinion réalisée par le Centre palestinien des sondages, 88% des Palestiniens s'opposent au plan Trump et 52% disent soutenir le retour de la lutte armée en cas d'annexion.

«Pourquoi ces gens-là ont ils dit ça? Ils ont dit ça parce qu'ils ont perdu espoir en la paix, en une solution à deux Etats (palestinien et israélien)", estime Chaawane Jabarine, de l'organisation palestinienne de défense des droits humains Al-Haq, qui n'a toutefois pas entendu parler de cette série d'arrestations.

«On ne peut pas sortir cette question de son contexte, qui est un contexte d'injustice, d'occupation (israélienne), et dans lequel l'Autorité palestinienne n'agit pas dans les intérets des Palestiniens et a échoué à apporter la paix», ajoute-t-il.

Le statut qui sera le leur reste confus, puisqu'à priori ils ne répondront plus non plus de l'Autorité palestinienne.