Chronique

Connaissez-vous Swiss Wine Gourmet?

Ce label, qui a été créé par Swiss Wine Promotion en 2014, s’affiche de plus en plus à l’entrée des établissements faisant la promotion des vins suisses à travers leurs cartes.

Qui n’a pas fait l’expérience d’une belle découverte d’un vin suisse au restaurant, que ce soit autour d’un repas gastronomique avec des amis ou au retour d’une course en montagne avec un repas bien mérité. «La restauration est une vitrine pour les vins suisses, il fallait le reconnaître et l’encourager avec un label» nous dit Nicolas Joss, directeur de Swiss Wine Promotion.

Un label simple et une diffusion nationale

On reconnaît le label Swiss Wine Gourmet à son cadre rouge et aux verres d’or qui reflètent l’offre des vins suisses d’un établissement. Ainsi pour une carte offrant des vins d’une région, le label affichera un verre d’or. Pour une carte plurirégionale, le label comportera deux verres d’or, et enfin, pour une carte offrant des vins des six régions viticoles suisses, le label comptera trois verres d’or. Pour rappel, les six régions viticoles suisses sont le Valais, Vaud, Genève, la région des Trois-Lacs, la Suisse alémanique et le Tessin.