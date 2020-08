Football

Constantin: «1000 personnes, c’est la disparition du sport professionnel en Suisse»

A Berne, le boss de Tourbillon a apprécié le caractère de son équipe. «On a vu un FC Sion avec beaucoup de valeurs», dit-il. Mais il s’avoue très inquiet pour la prochaine saison…

Condamné à évoluer en infériorité numérique suite à la stupide expulsion de Zock (39 e ), Sion a livré un morceau de bravoure en demi-finale contre YB avant de craquer à la 90 e minute – but assassin de Martins - alors que les visiteurs entrevoyaient déjà la possibilité d’aller aux tirs au but (défaite 3-1).

«On a vu un FC Sion avec beaucoup de valeurs, convenait le boss de Tourbillon peu après le coup de sifflet final. On ne peut qu’être fier de ce que l’équipe a montré ces derniers temps. On a su relever la tête au bon moment. Aujourd’hui (dimanche), on a vu que l’on pouvait rivaliser avec le champion sur sa pelouse, même à 10 contre 11. L’amertume est moins grande…»

Si Kevin Fickentscher a été «monstrueux» à Berne comme il l’avait déjà été en début de semaine contre Servette à la Praille, les Valaisans se retrouvent dès ce dimanche soir en vacances et personne ne sait à quoi ressemblera le FC Sion version 2020-2021. Tant les inconnues sont nombreuses, liées autant aux éléments en fin de contrat (notamment Kasami, Lenjani, Zock et Maceiras) qu’aux conséquences liées au Covid-19. «On dépend des décisions politiques pour planifier la saison, reprend son président. On pourra travailler quand on saura comment travailler et quel budget l’on pourra dès lors constituer.»