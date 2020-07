Constantin: «Paolo est mon coach et le restera»

Football

Malgré des résultats décevants, le boss du FC Sion maintient sa totale confiance envers son nouveau coach.

Avec une seule unité sur neuf possibles, voilà qui est très loin du compte quand on doit lutter pour sa survie en Super League. Ces comptes, Christian Constantin les a forcément faits et ils sont donc négatifs. Avec un constat qui n'a pas changé. «On est toujours dans un rythme catastrophique. Avec l’enchaînement des matches et ce que je vois des autres équipes aussi, on sera dans la m… jusqu’à la fin.»