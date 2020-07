Valais

Constructions illicites à Bagnes: cinq prévenus

Le procureur chargé de l’affaire des constructions illicites de Bagnes a ouvert une procédure contre quatre élus et un conseiller communal.

Saisis en 2016, le procureur souligne qu’il a fallu beaucoup de travail pour démêler les faits et savoir qui était impliqué et de quelle manière. «Nous avons analysé tous les rapports et toutes les informations à notre disposition et nous avons désormais suffisamment d’éléments à notre disposition pour ouvrir une instruction».