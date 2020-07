Commentaire

Constructions illicites en Valais: l’arbitraire en question

Dans le dossier des constructions de Verbier, la justice devra apprécier la gestion loyale ou pas des intérêts publics. Ce sera difficile, c’est surtout la question de l’arbitraire dans l’application des lois qui est à l’origine de l’affaire.

À trois mois des élections communales de Bagnes (VS), le procureur général adjoint Jean-Pierre Greter a inculpé cinq personnes dans l’affaire des constructions illicites, en particulier dans la station de Verbier. Le président actuel, Éloi Rossier (PDC), et l’ancien président Christophe Dumoulin (PDC), font partie de cette brochette de personnalités locales, dont la commune s’empresse de préciser qu’elles doivent être mises au bénéficie de la présomption d’innocence.

Combat fratricide

Depuis cinq ans, cette présomption a connu des hauts et des bas en fonction de différents rapports. Cependant, cette affaire empoisonne tout le monde, en particulier au sein du PDC, à Bagnes, mais aussi dans l’Administration cantonale à Sion. L’ancien député PDC Gabriel Luisier (qui a quitté le parti depuis) a pris en grippe l’autorité locale et ne cesse de provoquer l’ancien conseiller national PDC, Maurice Chevrier, chef du Service des affaires intérieures et communales depuis 2009.