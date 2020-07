Jura

Contaminés par un champignon, les masques suscitent l’indignation

Des masques souillés ont été distribués à la population. Le député jurassien Rémy Meury demande à l’armée de payer les conséquences de sa bévue.

Lundi dernier à Delémont et à Saignelégier, la population a pu échanger les mauvais masques contre des bons. «Le défilé était incessant», a constaté «Le Quotidien Jurassien». Les175 000 masques contaminés remis à l’État jurassien au début de la pandémie font dire à un bénéficiaire que «l’armée a des stocks qui coûtent des milliards de francs à la population, mais tout le monde s’en balance, car cet argent vient des impôts des habitants».

Contrôles médicaux

«Cette affaire est un scandale», tonne Rémy Meury, en évoquant une «bêtise monumentale»: non seulement les citoyens auraient pu voir leur santé se dégrader, mais l’erreur fédérale doit être réparée par l’administration jurassienne.

À la pharmacie

«Jeudi matin, on remettait des masques, et à 11 heures, on a reçu l’information comme quoi ils étaient contaminés», a rapporté au «QJ» le chef du Service de l’action sociale, sachant que les bénéficiaires des masques impropres étaient des bénéficiaires d’un subside total pour leur prime de caisse maladie.