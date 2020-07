Afrique

Contestation au Mali: trêve avant une nouvelle médiation

Pour permettre aux Maliens de fêter l’Aid al-Adha, les leaders de la contestation ont annoncé une «trêve». Mardi, les présidents de quatre pays d’Afrique de l’Ouest se rendent à Bamako pour tenter de trouver une issue à la crise.

Le mouvement de contestation au Mali va observer une «trêve» à l’approche de la grande fête musulmane de l’Aid al-Adha et d’une mission de médiation de quatre présidents d’Afrique de l’Ouest, a-t-on appris dans la nuit de lundi à mardi.

Le comité stratégique du Mouvement du 5-juin a «décidé d’observer une trêve au sujet de la désobéissance civile. C’est pour permettre aux Maliens de bien préparer et de célébrer la tabaski», nom donné en Afrique de l’Ouest à la fête du sacrifice, qui sera observée à la fin du mois de juillet, a déclaré à l’AFP Nouhoun Sarr, l’un des dirigeants du mouvement de contestation. «Pendant cette période, il n’y aura plus de manifestations. Et comme vous le savez aussi, nous nous apprêtons à recevoir les chefs d’États», a-t-il ajouté.