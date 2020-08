Actualisé il y a 4min

Football

Contini confirmé au Lausanne-Sport

Bob Ratcliffe a assuré que l’entraîneur zurichois resterait la saison prochaine. Le président du LS parle aussi de l’avenir de son club.

par Ugo Curty

Giorgio Contini a été fêté par ses joueurs jeudi dernier après la victoire face au SLO et la promotion en Super League. KEYSTONE

Deux ans après sa relégation, le Lausanne-Sport est de retour dans l’élite. Le néo-promu est déjà attendu comme un ogre par certains. Jeudi, la NZZ estimait que le LS allait rapidement s’imposer comme l’une des locomotives du football suisse, à la table de Saint-Gall, YB ou Bâle. Mais quels seront les moyens et les ambitions réels des Vaudois en Super League? Le président du club et des opérations football à Ineos, Bob Ratcliffe, a douché les espoirs des plus ambitieux amoureux du club.

«Je ne veux pas donner de fausses illusions aux supporters vaudois et leur faire croire que le LS jouera l’Europe tout de suite, a-t-il tempéré. Non, nous avons un projet sur ces trois prochaines années et, si tout se passe bien, nous pourrions ensuite voir un peu plus grand.»

KEYSTONE

L’Anglais a également réfuté la possibilité d’effectuer de transferts tonitruants durant le mercato estival. « C’est exclu de faire de gros investissements, a-t-il poursuivi. Nous apprenons de nos erreurs et nous ne répéterons donc pas celles que nous avons déjà commises ici.» Bob Ratcliffe fait notamment référence au coûteux recrutement effectué début 2018 avec les arrivées de Simone Rapp et Francesco Margiotta. «On doit être plus attentif à l’argent que l’on dépense. Quand je lis qu’en Suisse alémanique certains imaginent Lausanne devenir très vite une place forte capable de rivaliser avec Bâle et Berne, cela me fait sourire.»

Le président du LS a néanmoins envisagé la possibilité de disputer l’Europa League à terme. Des contacts ont eu lieu avec l’UEFA, pour anticiper une participation conjointe de Lausanne et Nice, les deux clubs du groupe INEOS. «Nous avons déjà un plan si nécessaire.»

Pas de changement sur le banc

Sur le plan sportif, Contini sera toujours l’homme de la situation pour le retour du club en Super League. «Giorgio va rester, aucun doute à ce sujet, a affirmé l’homme fort de la Pontaise. Je sais que beaucoup de supporters et de gens proches du club souhaiteraient qu’il parte, mais à mon avis il a encore la capacité d’améliorer cette équipe. Récemment, j’ai parlé avec lui de tout cela et je le sens déjà prêt et concentré sur la nouvelle saison, sur les petites choses qu’il faudra changer.» La reprise de la saison de Super League 2020-2021 est planifiée le vendredi 11 septembre 2020.