Actualisé il y a 5h

Football

Contini: «On veut définitivement assommer GC»

Pour l’entraîneur du LS, la pire des attitudes serait de chercher à spéculer d’entrée sur un nul contre Grasshopper, ce vendredi soir à la Pontaise.

par André Boschetti

A Kriens, Giorgio Contini dit avoir retrouvé son équipe. Après une longue période pénible, le LS abordera son duel au sommet contre GC avec le plein de confiance. KEYSTONE

Giorgio Contini, la mauvaise entame du LS après cette longue pause vous a-t-elle un peu inquiété?

Non, car je savais que cette reprise serait une vraie aventure pour tout le monde. Nous étions tous dans l’inconnu, puisque personne n’avait encore vécu ce type de situation. Avec le recul, on est toujours plus malin, mais sur le moment rien n’était simple. En ce qui nous concerne, je crois que nous avons simplement manqué de fraîcheur avec de grandes disparités de temps de jeu entre les joueurs. Ces derniers temps, j’ai pu rééquilibrer cela.

Vous n’étiez donc pas satisfait du rendement de vos habituels remplaçants?

Non, et j’en ai parlé avec eux avant le déplacement à Kriens. Pour qu’ils comprennent bien que je compte aussi beaucoup sur eux. Pour l’avoir souvent connu au cours de ma carrière, je sais que ce rôle est à la fois un peu ingrat et frustrant. Mais tellement important aussi. En alignant six éléments habituellement sur le banc dans un match aussi important que l’était Kriens, je crois leur avoir prouvé que j’avais une totale confiance en eux. Et puis, qu’ils jouent dix ou 90 minutes, les joueurs sont payés à 100% à la fin du mois, non? Accepter cette situation fait partie de leur job.

Comment expliquez-vous cette métamorphose à Kriens?

Les deux victoires arrachées contre Chiasso et Schaffhouse nous ont fait beaucoup de bien mentalement. Parfois, un succès acquis dans la douleur peut être plus bénéfique qu’une large victoire. Du coup, de petites choses se sont mises en place, et à Kriens, j’ai retrouvé mon équipe, celle qui est animée par cette envie d’aller de l’avant, de provoquer les choses et non pas de les gérer.

À Kriens, vous avez aussi fait tourner votre effectif en prévision de la venue de GC, non?

Oui, en partie. Mais j’en ai également profité pour tester un nouveau système de jeu qui pourrait nous être utile plus tard. J’ai aussi tenu compte de la surface synthétique qui convient mieux à certains de mes joueurs qu’à d’autres.

«Ce match nous voulons le gagner pour montrer aussi à GC que nous méritons d’être là où nous sommes»

Et ce vendredi soir?

Je vais à nouveau changer. Mais ce que je veux impérativement voir sur le terrain, c’est beaucoup d’engagement physique et d’agressivité dès les premières minutes. Nous devrons être actifs et non pas seulement réactifs, comme cela a été trop souvent le cas ces derniers temps.

Un nul ne serait pas non plus un mauvais résultat dans votre situation…