Contrairement à la Ligue, vous avez dit oui à un arrêt de la saison

Football

Au moment où les cas de Covid-19 au FC Zurich plongent le football suisse dans la perplexité, les internautes du «Matin.ch» ont plébiscité l’arrêt définitif des championnats. Les détails du vote.

Pour près d'un internaute sur deux ayant participé à notre sondage, la poursuite du championnat n'a plus sa raison d'être après la mise en quarantaine du FC Zurich, dont on voit ici plusieurs joueurs mardi dernier à la Maladière.

Au moment où la Ligue a d'ailleurs choisi de maintenir les matches Bâle - Zurich (mardi) et Zurich - YB (samedi) - le club du Letzigrund y alignera chaque fois son équipe M21, les internautes du Matin.chn’ont pas tergiversé dans le sondage qui leur a été soumis. A plus de 48%, vous avez largement voté en faveur d’un arrêt définitif de la Super et de la Challenge League et d’un gel des résultats après la 27e journée. Dans ce cas de figure consistant à valider les classements après trois tours, le FC Saint-Gall serait couronné champion et Xamax relégué, remplacé par Lausanne, alors que le FC Sion disputerait des barrages contre Grasshopper.