Médias Coop et «20 minutes» lancent un magazine commun

Les deux journaux vont lancer vendredi «Coopération week-end», inséré dans le quotidien gratuit et destiné aux jeunes avant tout.

La nouvelle publication proposera des sujets d’actualité et des idées tendance, ont indiqué les deux partenaires.

Le quotidien gratuit «20 minutes» et «Coopération» lancent dès ce vendredi un magazine commun intitulé «Coopération week-end». Réalisé en trois langues et comprenant seize pages, il sera inséré au milieu de «20 minutes»/«20 Minuten»/«20 minuti» et visera avant tout un public jeune.