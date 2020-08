il y a 27min

Éditorial

Coronavirus: comme le sentiment d’être dans une impasse

La décision du Conseil fédéral de demain doit répondre aux frustrations de la population. La marmite bout et il faut laisser sortit un peu d’air…

par Eric Felley

Depuis un mois, le port du masque est obligatoire dans les transports publics en Suisse. Combien de temps cela va durer? Nul le sait. KEYSTONE

Demain, le Conseil fédéral retrouve ses habitudes de séance du mercredi. À cette occasion, il doit annoncer si la limite des 1000 personnes pour les grands événements sera modifiée. Dans les milieux du sport et de l’événementiel, tout le monde espère qu’elle sera levée pour permettre au public de revenir dans les stades et les salles. Beaucoup d’amateurs et de passionnés espèrent pouvoir retrouver un sens à leurs activités en stand-by depuis trop longtemps.

Cependant, comme c’est souvent le cas depuis le début de cette épidémie, les avis spécialisés divergent. Début août, le chef de la task force du coronavirus, Martin Ackermann, parlait de revenir à une restriction plus sévère - 100 personnes - pour éviter une «croissance exponentielle des cas». Hier lundi, c’est l’ancien Monsieur Corona, Daniel Koch, qui justifiait l’abandon de cette limite: «Lorsque tout le temps dévolu au loisir est gaspillé, les gens ne sont pas bien. Il est important de tout faire pour éviter une deuxième vague. Et je suis convaincu que si nous nous contentons de mettre des interdictions, nous n’y arriverons pas…»

L’épidémie se prolonge et les frustrations s’accumulent

Comme le constate le conseiller fédéral Alain Berset dans la presse dominicale: «L’état d’esprit de la population a changé». On a envie d’ajouter: et pas forcément en bien, quand on lit de nombreux commentaires sur les réseaux sociaux. L’épidémie se prolonge et les frustrations s’accumulent. Face aux contradictions des milieux autorisés, beaucoup de gens ont l’impression de se retrouver dans une impasse et cherchent des boucs émissaires: les autorités sanitaires, les médias, l’industrie pharmaceutique et finalement l’OMS.