Coronavirus détecté sur des paquets de crevettes

Chine

Des échantillons prélevés sur un conteneur et des paquets de crevettes blanches du Pacifique ont été testés positifs, a annoncé l'Administration des Douanes chinoise.

Des échantillons prélevés sur un conteneur et des paquets de crevettes blanches du Pacifique ont été testés positifs au nouveau coronavirus dans les ports chinois de Dalian (nord-est) et Xiamen (est), a annoncé l'Administration des Douanes.

Pas forcément contagieux

Bi Kexin a précisé que les Douanes avaient depuis testé plus de 220.000 échantillons prélevés sur des produits alimentaires et leurs emballages mais qu'aucun autre produit ne s'était avéré positif.

L'Equateur est l'un des pays les plus touchés d'Amérique latine par la pandémie, avec plus de 62.000 cas de Covid-19, dont près de 5.000 décès. Les autorités font également état de plus de 3.000 décès probablement dus au nouveau coronavirus, mais non confirmés faute de tests.