Angleterre

Coronavirus: en attendant le résultat du test, il va au bar

Trois pubs de Sunderland ont dû fermer suite au comportement «irresponsable» d’un jeune homme.

«C ’ est un comportement stupide», réagit dans «The Independent» Peter Gibson, membre du C onseil municipal de Sunderland. «C ’ est une maladie mortelle – 46 000 personnes sont décédées (en Grande-Bretagne, ndlr) – et voici quelqu ’ un qui court le risque de la propager dans nos pubs alors que la recommandation est claire: si vous présentez des symptômes, restez à la maison et isolez-vous. Il a mis des vies en danger. Imaginez si quelqu ’ un avec qui il a eu des contacts l ’ attrape et en souffre gravement. »