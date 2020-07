Football

Coronavirus: le coup de gueule de Raphaël Nuzzolo

L’attaquant de Xamax n’apprécie pas du tout la manière dont la Swiss Football League a géré la crise liée à la pandémie: «Notre santé passe au second plan.»

Jeudi soir, au sortir du derby Xamax – Sion, l’attaquant neuchâtelois Raphaël Nuzzolo ne cherchait pas d’excuses: «On ne va pas se réfugier derrière le fait que notre préparation a été perturbée par les tests de santé pour expliquer notre défaite de Thoune (0-3) ou notre match nul contre Sion (0-0), a-t-il commencé par dire. Mais malgré tout, on perd de l’énergie à devoir rester chez soi à l’isolement pendant 24 heures et à ne pas savoir si on va jouer ou pas. Et puis, rien n’a été organisé de manière réfléchie. Dans un premier temps, il ne servait à rien de faire des tests. Et subitement, on a dû en faire deux en quatre jours!»