Coronavirus: le point sur la pandémie dans le monde

Bilan

Situation extrêmement grave à Pékin, fin de l'état d'urgence en Hongrie et crainte des maladies de la mousson en Inde.

En Inde, des enfants font la file pour recevoir gratuitement de la nourriture. Le pays redoute une aggravation de la crise sanitaire avec la mousson annuelle et son cortège de maladies.

Situation extrêmement grave à Pékin

La Hongrie lève l'état d'urgence

Le parlement hongrois a approuvé la fin de l'état d'urgence controversé instauré pour lutter contre l'épidémie de coronavirus et qui a permis au Premier ministre, Viktor Orban, de gouverner par décrets durant plus de deux mois, déclenchant de vives critiques internationales.

Plus de 436 000 morts

Les États-Unis, qui ont recensé leur premier décès lié au coronavirus début février, sont le pays le plus touché avec 116 127 décès . Après les États-Unis, les pays les plus touchés sont le Brésil avec 43 959 morts , le Royaume-Uni avec 41 736 morts , l'Italie avec 34 371 morts , et la France avec 29 436 morts .