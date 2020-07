Coronavirus: le point sur la situation dans le monde

Pandémie

Alors que la Covid-19 continue à faire des ravages partout sur la planète, voici un point sur les faits marquants de ces derniers jours.

Plus de 550.000 morts, 12 millions de cas

La pandémie du nouveau coronavirus a fait depuis fin décembre plus de 550.000 morts dans le monde, dont plus de la moitié dans les quatre pays les plus touchés, les Etats-Unis (133.195 décès), le Brésil (69.184), le Royaume-Uni (44.602) et l'Italie (34.926), selon un bilan réalisé par l'AFP à partir de sources officielles, jeudi à 19h00 GMT. Le Mexique (33.526) est le cinquième pays le plus affecté.