Coronavirus: les Suisses apprennent à voyager autrement

En plein redémarrage, les aéroports se dotent de nouveaux outils pour limiter les risques de propagation. Tour d'horizon.

Voyager par les airs était encore un rêve cerné d'incertitudes il y a peu de temps. Durant deux mois, les mesures de confinement et la fermeture des frontières ont paralysé le trafic aérien, faisant chuter le chiffre d'affaires des entreprises du secteur de 55%.

Pour exemple, l'aéroport de Genève qui comptait une moyenne de 400 à 500 mouvements par jour n'en dénombrait plus que 40. Au lieu de ses 50 000 à 60 000 passagers quotidiens habituels, seule une centaine se présentait chaque jour.

Chacun fixe ses règles

Certains aéroports européens sont allés plus loin. Celui de Roissy-Charles-de-Gaulles, à Paris, s'est doté de divers capteurs permettant de lancer l'alerte en cas de rassemblement trop important en un même lieu et de surveiller la quantité de gel hydroalcoolique distribuée, en temps réel.

Des caméras thermiques pour éviter la quarantaine

Genève compte sur le bon sens

Comme la grande majorité des magasins et autres établissements ouverts au public, il a augmenté la fréquence et la qualité de ses mesures d'hygiène, mis en place des vitres de protection en plexiglas pour préserver le personnel et espacé les files d'attente.