Chamoson

Corps dans le Léman: «Ce n’est pas exceptionnel»

À quelque 70 km de sa disparition à Chamoson (VS), la découverte du corps de la fillette à Cully (VD) est surprenante. Mais par le passé, un autre a fait le voyage depuis le Haut-Valais…

Une année plus tard, le corps de la fillette disparue à Chamoson le 11 août 2019 a été découvert dans le Léman à Cully, soit près de 70 kilomètres en amont. En Valais, cette issue ne manque pas d’interroger: comment a-t-elle pu aller si loin? Le corps a notamment passé le barrage d’Evionnaz, qui souvent retient les corps. Mais pas toujours selon son utilisation.

60 disparus dans le Rhône depuis 1900

Pour la police cantonale valaisanne: «Ce cas de Chamoson n’est pas exceptionnel, selon son porte-parole Stève Léger. Nous avons déjà été confrontés à la découverte d’un corps dans le lac après sa disparition dans le Rhône en Valais central et aussi depuis le Haut-Valais». Il est cependant difficile d’avoir des chiffres précis sur le nombre de personnes disparues et retrouvées, à quel endroit et après combien de temps: «Sur notre liste des disparus tenue depuis le début 1900, précise le même, environ 60 personnes pourraient avoir disparu au Rhône ou dans le lac Léman. Par définition, le lieu de disparition n’est pas toujours connu avec certitude, mais peut être juste supposé. Les chiffres sont donc à prendre avec prudence.»