il y a 1h

Football

Coupe, barrages: le casse-tête de l’ASF et de la SFL

Les quarts de finale de Coupe ont été fixés aux 5 et 6 août. Et la suite? C’est le flou total. Tout dépendra du parcours de Bâle en Ligue Europa et de l’éventuelle participation de Sion aux barrages.

par Renaud Tschoumy

Le FC Sion et le FC Bâle posent, à des degrés bien différents et sans le vouloir, des problèmes quasi insolubles aux dirigeants du foot suisse. Keystone

L’Association suisse de football (ASF) a officialisé ce jeudi les dates et heures des trois derniers quarts de finale de la Coupe à devoir se jouer (Bâle s’est déjà qualifié à Lausanne le 14 juin dernier). Le match Winterthour – Bavois aura lieu le mercredi 5 août, alors que les rencontres Rapperswil – Sion et Lucerne – Young Boys sont agendées au jeudi 6 août (tous les coups d’envoi à 18h).

Et après? Dans un premier temps (le 29 mai), l’ASF avait annoncé par communiqué que les demi-finales auraient lieu les 8 et 9 août, et la finale le 12 août. Mais dans l’annonce de ce jeudi, rien à propos de ces matches. Aucune date n’est précisée. Car on nage dans le flou le plus total.

Et si Bâle allait au bout en Ligue Europa?

En fait, tout dépendra de deux facteurs. D’abord, le parcours du FC Bâle en Ligue Europa. Le FCB doit recevoir l’Eintracht Francfort en 8e de finale retour le jeudi 6 août. Comme il s’est imposé 3-0 à l’aller (avant l’interruption des compétitions due à la pandémie), on peut raisonnablement estimer qu’il se qualifiera pour la phase finale qui se disputera en Allemagne. Il jouerait alors son quart de finale le 11 août contre le vainqueur du match Wolfsbourg – Shakhtar Donetsk, puis son éventuelle demi-finale le 16 août, enfin son hypothétique finale – soyons fous! – le 21 août. Inutile de préciser que, tant que Bâle sera en lice sur le front de l’Europe, on ne pourra pas faire se disputer ni les demi-finales, ni la finale de Coupe.

Deuxième facteur: la participation – ou non – du FC Sion aux barrages de promotion-relégation Super/Challenge League. Les championnats de la SFL se termineront les 2 (CL) et 3 août (SL), mais Sion jouera son quart de finale à Rapperswil le 6.

Les barrages à fixer

Si le club valaisan devait être barragiste, et pour autant que Bâle se qualifie et parte pour l’Allemagne, il pourrait affronter le deuxième de Challenge League dans la foulée (peut-être les 9 et 12 août). Mais si Bâle - sait-on jamais? - devait se faire éliminer par l’Eintracht, on pourrait alors faire jouer les demi-finales et la finale de Coupe, puis les barrages (les 15 et 18 août sont semble-t-il évoqués).

Ce qui aurait deux conséquences directes: la première, c’est que Sion aura(it) joué tous les trois jours sans discontinuer du 16 juillet au 18 août. La deuxième, c’est que le deuxième de Challenge League devra(it) se maintenir en forme près de deux semaines entre la fin de son championnat (le 2 août) et son premier match de barrage (le 15).