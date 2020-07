Coupe de Suisse: la finale avancée au 31 juillet?

Football

Afin de satisfaire aux exigences de l’UEFA, l’ASF a planché sur un nouveau calendrier. Sion pourrait jouer tous les deux jours.

Boucler le championnat avant d’enchaîner avec la Coupe de Suisse qui, selon le calendrier initial imaginé par l’ASF, se jouerait entre le 5 (fin des quarts de finale) et le 12 août (finale à Berne). Telle était l'intention des architectes du planning de la SFL et de l'ASF.

Sauf que ce calendrier ne plaît pas du tout à l’UEFA, qui a fixé au 3 août la date butoir pour la fin des compétitions nationales (Coupes et championnats). C’est ce jour-là au plus tard que chaque Association devra en effet communiquer à l’UEFA le nom des clubs qualifiés pour les compétitions européennes.

A Berne, au siège de l’ASF, on est conscient de la complexité d'un programme qui ressemble toujours plus à la quadrature du cercle. «Aucune date n’est aujourd’hui définitive, reconnaît Robert Breiter, son secrétaire général. Il y a encore le cas du FC Bâle (ndlr: toujours engagé en Ligue Europa). Dans ce contexte, c'est un problème supplémentaire. On est obligé de plancher sur de nouvelles variantes.»