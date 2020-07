Courses par assistant vocal avec Google et Carrefour

E-commerce

Les utilisateurs ont la possibilité de dire les produits qu'ils veulent, et l'assistant élabore une liste. Le service, accessible depuis ce mardi, serait une «première mondiale».

Le service permet à l'utilisateur de faire tout le processus d'achat en ligne dans un dialogue avec son assistant vocal, depuis l'élaboration de la liste de courses jusqu'au paiement et à la détermination du mode de livraison.

Le géant américain du numérique Google et le groupe français de distribution Carrefour ont présenté mardi un nouveau service commun d'achat en ligne via assistant vocal, une branche du e-commerce encore relativement peu développée malgré les prédictions faites il y a quelques années.

Selon les deux partenaires, le service, accessible depuis ce mardi, est une «première mondiale» en permettant à l'utilisateur de faire tout le processus d'achat en ligne dans un dialogue avec son assistant vocal, depuis l'élaboration de la liste de courses jusqu'au paiement et à la détermination du mode de livraison (à domicile ou en «drive»).

Le service est l'un des fruits du partenariat annoncé il y a deux ans par les deux groupes, dont l'un – Carrefour – veut accélérer sa transformation numérique et l'autre – Google – veut se développer autour du commerce alimentaire.

Ce partenariat faisait suite notamment à l'onde de choc provoquée par le rachat par Amazon du distributeur américain Whole Foods, démontrant les ambitions du géant du e-commerce dans l'alimentaire, dont il était resté à l'écart jusqu'alors.

Liste en fonction des préférences habituelles

Via le service Google Carrefour, les utilisateurs ont la possibilité de dire à l'assistant vocal les produits qu'ils veulent, y compris d'une manière générique («du lait», «des pommes»...) En dialoguant avec l'utilisateur, l'assistant élabore la liste en fonction des préférences habituelles du consommateur (marques habituellement choisies, bio ou pas, etc.) La liste est ensuite automatiquement transférée sur le site de Carrefour pour commande et paiement.