Covid-19: forte augmentation des contaminations en 24 heures

Bilan

L'Office fédéral de la santé publique a recensé mercredi 137 nouvelles infections. Un nouveau décès a été annoncé.

Le nombre de nouvelles infections a plus que doublé par rapport à mardi, où la Suisse avait enregistré 62 nouveaux cas, contre 35 lundi et 62 dimanche. Le nombre total de cas de Covid-19 confirmés en laboratoire s'élève à 31 851 .

Vacances anticipées

A Bassecourt (JU), 240 élèves de l'école secondaire de Haute-Sorne sont partis en vacances avec deux jours d'avance, car un enseignant a été testé positif à la Covid-19. Il est maintenant en quarantaine et le traçage est en cours. Plusieurs autres enseignants ont aussi été placés en quarantaine par précaution.

Une situation similaire s'était déjà déroulée la veille avec les classes des Breuleux (JU). Un enseignant de l'école secondaire a lui aussi été testé positif. Du coup, tout le corps enseignant de l'établissement a été mis en quarantaine et les 112 élèves concernés sont en vacances anticipées.

Dans le canton d'Uri, c'est une personne de l'entourage d'un écolier qui a été testée positive. Des élèves du secondaire ont donc été envoyés en vacances un jour et demi plus tôt.

Nouveau décès

Un nouveau décès a par ailleurs été annoncé mercredi en Suisse, ce qui porte le total à 1685. Les hospitalisations sont au nombre de 4042, soit six de plus que la veille. Quant aux tests, 583 928 ont été effectués depuis le début de la pandémie, dont 6,5% étaient positifs. En 24 heures, le personnel soignant a effectué 11 264 tests et 53 214 ces sept derniers jours.