Covid-19: l'immunité pourrait disparaître en quelques mois

Etude

Des chercheurs avancent que les anticorps développés après contraction du coronavirus se dissiperaient rapidement.

«Ce travail confirme que les réponses en anticorps protecteurs chez les personnes infectées par le SARS-CoV-2 (...) semblent décliner rapidement», souligne lundi le Dr Stephen Griffin, professeur agrégé à l'École de médecine de l'université de Leeds (Royaume-Uni). «Les vaccins en cours de développement devront soit générer une protection plus forte et plus durable par rapport aux infections naturelles, soit être administrés régulièrement», ajoute ce médecin qui n'a pas participé à l'étude.