Cuba

Covid-19: La Havane réimpose des restrictions

Le nombre de personnes contaminées a été le plus élevé jeudi depuis des mois à Cuba. 54 personnes ont contracté le virus sur l’île, dont 43 à La Havane.

Cuba a dû à nouveau restreindre vendredi la circulation des véhicules et des personnes à La Havane, sa capitale, après avoir enregistré son nombre de cas journaliers le plus élevé en 3 mois.

Jeudi soir, 54 nouveaux cas ont été confirmés, dont 43 à La Havane, ce qui représente le «nombre le plus élevé» de «ces derniers mois», a déclaré M. Duran. Il s’agit du nombre de cas le plus élevé en une journée depuis le 1er mai.

Circulation des personnes réduite

Les transports entre La Havane et les provinces voisines de Matanzas, Artemisa et Mayabeque sont interdits, et les bars, restaurants et discothèques doivent fermer à 21 h.