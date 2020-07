Covid-19: les étudiants étrangers sous la menace d'un départ forcé

USA

Des milliers d'étudiants sont contraints de retourner à l’université sous peine de perdre leur visa et d’être forcés à quitter les États-Unis. Cela en dépit du coronavirus.

Ils sont plus de 40’000 étudiants étrangers dans les universités publiques de Californie, et près de 5000 à Harvard, des établissements qui ont prévu de ne proposer que de l’enseignement en ligne cet automne. Selon une décision annoncée lundi par la police de l’immigration américaine (ICE) – et contestée en justice par Harvard et le MIT – ils n’ont plus le droit de séjourner sur le territoire américain, victimes collatérales d’un coup de force de Donald Trump pour faire rouvrir toutes les écoles et universités du pays malgré la pandémie.