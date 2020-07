Covid-19: poussée aux USA, 100’000 morts en Amérique latine

Santé mondiale

La contagion entre habitants continue aux États-Unis, pays le plus endeuillé par le coronavirus, tandis que l’Amérique latine et les Caraïbes ont battu un record de décès mardi.

Cap franchi en Amérique latine

Aux Caraïbes et en Amérique latine, actuel épicentre de l’épidémie, le bilan a dépassé mardi les 100’000 morts, dont plus de la moitié au Brésil, selon un comptage réalisé par l’AFP à partir de données officielles.

Plus de 200 policiers péruviens sont morts du coronavirus et plus de 15’000 ont été contaminés en tentant de faire respecter le confinement dans ce pays qui figure parmi les plus touchés d’Amérique latine avec le Brésil, le Mexique et le Chili.