Crainte d’une 2e vague Covid: la Finlande limite la vente de paracétamol

Les autorités finlandaises prennent des mesures immédiates pour pouvoir agir et faire face en cas de deuxième vague du Covid-19.

Les autorités finlandaises comptabilisent actuellement près de 7800 cas d’infections au coronavirus sur le territoire et 334 décès liés au virus.

Les consommateurs de paracétamol, médicament en vente libre le plus couramment prescrit et utilisé contre la fièvre et la douleur – comme ceux de la dexaméthasone, un corticoïde (anti-inflammatoire) – ne seront autorisés à acheter qu’un maximum de trois mois de médicaments lors de chaque achat.