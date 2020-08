Accord Israël-Emirats

Craintes pour l’espoir de paix israélo-palestinienne

Le négociateur des Palestiniens estime que cet accord «historique» va «tuer» la solution à deux Etats.

L’accord de normalisation des relations entre Israël et les Emirats Arabes Unis va «tuer» la solution à deux Etats, «renforcer les extrémistes» et ainsi éloigner la possibilité d’une paix israélo-palestinienne, estime le négociateur des Palestiniens Saëb Erekat.

Selon les Palestiniens, cet accord, réalisé sous le parrainage de Washington, anéantit la solution à deux Etats, c’est-à-dire une future Palestine viable aux côtés de l’Etat hébreu. Une résolution du conflit israélo-palestinien est considérée par beaucoup comme un préalable à la paix entre Israël et le monde arabe, et musulman.

Extrémistes renforcés

«Des gens comme Netanyahu et des extrémistes en Israël pensent donc que la solution à deux Etats n’est plus sur la table, et des extrémistes dans mon propre camp me disent: ‹nous te l’avions dit depuis le tout début, la solution à deux Etats n’est pas sur la table», a ajouté M. Erekat.