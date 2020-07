Crash d’un F-15 américain: le pilote est décédé

Mer du Nord

Un avion de chasse F-15 américain basé au Royaume-Uni s’est écrasé lundi matin en mer du Nord lors d’une mission d’entraînement. Le pilote a été retrouvé mort quelques heures plus tard.

«Le pilote du F-15C Eagle du 48th Fighter Wing a été localisé et sa mort est confirmée», a indiqué l'armée dans un communiqué.

La carcasse de l'appareil avait été localisée par les gardes-côtes plus tôt dans la journée et les recherches s'étaient poursuivies pour retrouver le pilote.

Cause du crash inconnue

«Au moment de l'accident, l'appareil effectuait une mission d'entraînement de routine avec un pilote à bord», était-il indiqué dans le communiqué initial, qui précisait que la cause du crash n'était pas connue «à ce stade».

L'appareil est un F-15C Eagle basé dans la base britannique de Lakenheath, dans le Suffolk, à l'est de l'Angleterre.

Un an plus tôt, un F-15 s'était écrasé dans un champ de l'est de l'Angleterre, sans faire de victimes.